На Каменец-Подольском заводе выявлена крупнейшая вспышка COVID- 19
Крупнейшая вспышка коронавируса обнаружена на Заводе точной механики в Каменец-Подольском.
На текущей неделе на предприятиях Укроборонпрома зафиксировано и локализовано наибольшее количество новых случаев заболевания сотрудников коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба концерна в среду, 3 июня.
Так, наибольшее количество больных выявлено на Заводе точной механики в Каменец-Подольском – семь новых случаев.
«Всего на предприятии COVID-19 подтвержден у 35 работников, пять из них находятся в больнице, остальные – болеют бессимптомно. На заводе работает 231 работник, среди 107 протестированных сейчас в большей половины (62) результаты отрицательные. Тестирование работников продолжается», – говорится в сообщении.
По информации и.о. директора завода Владимира Дудко, все работники с подозрением на коронавирус находятся дома на самоизоляции с 18 мая. После выздоровления они пройдут повторное тестирование перед выходом на работу. На заводе была проведена полная дезинфекция всех помещений, закуплены дополнительные средства медзащиты и дезинфекции, проведены повторные инструктажи для сотрудников.
Также новые единичные случаи подтверждены также на Заводе имени Малышева в Харькове (двое больных) и казенном предприятии Научно-производственный комплекс Искра в Запорожье (двое больных). На этих предприятиях усилены меры по контролю здоровья работников, проводится дезинфекция помещений. Рабочих, которые могли иметь контакт с больными, отправили на самоизоляцию.
Общее количество работников всех предприятий концерна сегодня составляет почти 69 тысяч человек, среди них подтвержденных случаев заболевания COVID19 – всего 60, – отметили в Укроборонпроме.
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