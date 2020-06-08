Легкоатлетка Кастер Семеня и ее «жена» завели ребенка
В семье двукратной олимпийской чемпионки из ЮАР 29-летней Кастер Семени и ее подруги Виолет Расебойе появилась новорожденная девочка.
Супруга спортсменки Виолет в последнее время называет себя «мама Оры». Именно с этим событием связаны последние посты Семени в социальных сетях, сообщает издание Daily Sun.
Легкоатлетка опубликовала фотографии маленьких кроссовок, а также открытку, которую обычно дарят, поздравляя с новорожденным.
У Семени повышен уровень тестостерона. По новым правилам, вступившим в силу в прошлом году, спортсмена сможет участвовать в соревнованиях только если пройдет гормональную терапию для снижения уровня тестостерона.
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Кастер Семеня — олимпийская чемпионка из ЮАР 2012 и 2016 годов в беге на 800 метров. У нее характерное для мужчин телосложение и низкий голос.