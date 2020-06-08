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03:45 08 Июня 2020 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Легкоатлетка Кастер Семеня и ее «жена» завели ребенка

В семье двукратной олимпийской чемпионки из ЮАР 29-летней Кастер Семени и ее подруги Виолет Расебойе появилась новорожденная девочка.

Семеня в 2017 году официально вступила в однополый брак со своей подругой

Супруга  спортсменки Виолет в последнее время называет себя «мама Оры». Именно с этим событием связаны последние посты Семени в социальных сетях, сообщает издание Daily Sun.

Легкоатлетка опубликовала фотографии маленьких кроссовок, а также открытку, которую обычно дарят, поздравляя с новорожденным.

У Семени повышен уровень тестостерона. По новым правилам, вступившим в силу в прошлом году, спортсмена сможет участвовать в соревнованиях только если пройдет гормональную терапию для снижения уровня тестостерона.

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Тэги: легкая атлетика, ребенок, Кастер Семеня

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