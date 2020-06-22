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07:14 22 Июня 2020 Просмотров 643   КомментариевКомментарии

Устроившего ДТП в центре Москвы актера Ефремова вырежут из сериала

Съемки «Вампиров средней полосы» стартовали в Смоленской области до начала пандемии. Михаила Ефремова утвердили на главную роль.

Михаила Ефремова утвердили на главную роль деда Славы, бессмертного вампира Святослава Вернидубовича. Теперь, возможно, его место займет Юрий Стоянов, который снялся в пилотном эпизоде.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

20 июня стало известно о результатах психолого-психиатрической экспертизы Ефремова. Актер был признан вменяемым. Его осмотрели психолог, психиатр и невролог.

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Тэги: сериал, актер, Михаил Ефремов

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