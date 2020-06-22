На Западной Украине введен оранжевый уровень опасности

Сейчас там находиться опасно.

В связи с непогодой в Ивано-Франковской и Черновицкой областях введены чрезвычайные меры безопасности. К ликвидации последствий стихии привлечены сотни спасателей и полицейских.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По словам главы МВД Арсена Авакова, по состоянию на 19:00 фиксируются подтопления в 9 районах.

- В эпицентре непогоды оказался 31 жилой дом и 37 хозяйств. Задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебной техники. Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости», – сообщил Аваков.

Аваков также отметил, что ситуация меняется каждую минуту, поэтому спасатели и полицейские будут работать ночью.

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