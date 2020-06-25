Чемпионка мира погибла, пытаясь в одиночку переплыть Тихий океан

Тело 60-летней Анжелы Мэдсен, привязанное к лодке, нашла береговая охрана США. Связь с ней оборвалась за несколько дней до этого.

Инвалидом Анжела Мэдсен стала из-за врачебной ошибки. Она получила травму спины, играя в баскетбол. Ей сделали неудачную операцию, после которой она оказалась прикованной к инвалидной коляске на всю жизнь, сообщает The Guardian.

Мэдсен была трехкратной чемпионкой мира по паралимпийской гребле. Вместе с Хелен Тейлор ей удалось переплыть на весельной лодке Индийский океан. Она хотела установить рекорд, став первой женщиной-инвалидом, которая бы пересекла Тихий океан.

Также спортсменка выступала в толкании ядра. В этом виде соревнований она завоевала бронзу Паралимпиады-2012 в Лондоне.

Тэги: Тихий океан, паралимпийцы