В Эфиопии после убийства известного музыканта вспыхнули массовые беспорядки

По меньшей мере 81 человек погиб в ходе беспорядков, которые вспыхнули после того, как был убит известный музыкант Хачалу Хундесса.

Беспорядки начались, когда тело музыканта привезли в его родной город Амбо, расположенный к западу от Аддис-Абебы. Демонстранты жгли покрышки и скандировали антиправительственные лозунги. В некоторых районах произошли столкновения с полицией. В столице страны Аддис-Абебе и некоторых городах штата Оромия власти отключили интернет и развернули военных, передает BBC.

Певец был убит вечером 30 июня, а похоронить его должны 2 июля в городе Амбо. Полиция уже задержала двоих подозреваемых, но мотивы убийства пока не известны.

34-летний Хундесса принадлежал к самому многочисленному в Эфиопии народу оромо. Он был знаменит своими политическими песнями и в годы антиправительственных протестов, которые привели к власти премьер-министра Абия Ахмеда Али в 2018 году.

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