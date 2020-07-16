Кабмин восстановил финансирование спорта на 500 млн грн

Финансирование расходов на развитие физической культуры и спорта было сокращено из-за коронавируса на более трех миллиардов.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета принял постановление, согласно которому на спорт в Украине вернут из бюджета около полмиллиарда гривен. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Facebook.

Если говорить более конкретно, спорт получит 475 млн 800 тысяч гривен.

По словам Гутцайта, они пойдут на:

335,6 млн грн – на проведение 1146 спортивных мероприятий по олимпийским видам спорта

30,1 млн грн – на проведение 144 спортивных мероприятий по неолимпийским видам спорта

88, 3 млн грн – на проведение 174 спортивных и других мероприятий с участием лиц с инвалидностью

18,2 млн грн – на учебно-спортивные работы

3,5 млн грн – осуществление антидопингового контроля спортсменов

При этом суммарно финансирование расходов на развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта, на физкультурно-спортивную реабилитацию людей с инвалидностью и на подготовку и участие национальных сборных в Паралимпийских и Дефлимпийских играх через коронавирус было сокращено на 3,332 млрд гривен.

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