Банда в Бузовой: к группировке Сороки и Стукало присоединился армейский коррупционер Роман Иванов

В банде, которая несколько лет терроризирует жителей села Бузовая под Киевом, пополнение.

К Дмитрию Сороке, Алексею Стукало и Елизавете Павловой примкнул бывший военнослужащий Роман Иванов, уволенный из ВСУ за кражи. Об этом говорится в материале «Рейдерский передел в Бузовой: К банде Сороки присоединился армейский коррупционер Роман Иванов» сайта «Народная правда».

Напомним, группировка на протяжении нескольких последних лет захватывает земельные участки на территории села, кошмарит бизнес и местных жителей, а также дискредитирует местную власть в надежде «захватить» сельсовет на грядущих местных выборах. «Люди их боятся, и это неудивительно. Квартет отморозков плюс ко всему балуется оккультизмом: часто собираются вместе, поедают специально приготовленную ритуальную еду и вызывают духов. На все замечания грозят связями с высокопоставленными людьми, например, с замминистра МВД Антоном Геращенко», — пишет издание.

Роман Иванов

«Новобранец» в банде Роман Иванов проходил службу в в/ч А4180 в соседней с Бузовой Гуровщине. Согласно поданной в 2018 году декларации, при месячном доходе 17 тыс. грн Иванов хранил наличными 105 тыс. долларов. Больше того, в декларации за 2016 год официальный доход еще меньше, а сумма сбережений — больше почти в 3 раза: 13 тыс. грн и 283 тыс. долларов соответственно. Иванов не дослужил до пенсии 3 года: был уволен за воровство. Из армии воюющей на тот момент Украины он тащил все, что плохо лежит: плиты, чермет, продовольствие. «На мне и на бойцах срочной службы не один десяток сотен тысяч заработался, за что теперь ходит с блютусом в ухе, решала, — цитирует издание военнослужащего Евгения. — Все, кто был возле села, видели маленькую остановку, а за остановкой в поле вертолетные площадки из панельных плит. Сколько командиров, заместителей, таких как пан Иванов менялось в в/ч А4140, но никто не мог позволить себе что-то украсть у государства, а тут вот вам, куда они делись, не хотите объяснить?».

Во главе банды — украинофоб и антисемит Дмитрий Сорока и его сожительница, любительница «русского мира» Елизавета Павлова. Сорока известен антисемитскими и антиукраинскими высказываниями, агитировал голосовать за партию Шария, подвергал сомнению легитимность выхода Украины из состава СССР.

Дмитрий Сорока

Его сожительница в прошлом была кинопродюсером, однако после скандала с бюджетом фильма «Лучшая партия» ушла из профессии. Павлова «промотала» деньги на производство фильма в Каннах, в компании одного из сценаристов ленты. После осела с Сорокой в Бузовой. «Павлова бессменный организатор и участник всех его преступных схем», — сообщает «Народная правда».

Елизавета Павлова

Четвертым в ОПГ остается несостоявшийся журналист и земельный махинатор Алексей Стукало. Согласно госреестру прав на недвижимое имущество, в его собственности почти 14 га земли. Шесть мелко нарезанных земельных участков в Корюковке Черниговской области: 2,45 га, 3,28 га, 1,22 га, 1,26 га, 3,47 га, 1,85 га. Общая стоимость участков, по разным оценкам, превышает 1 млн грн. Стукало действует по излюбленной схеме рейдеров. Выкупает за бесценок или просто отжимает у пенсионеров когда-то распаеванную землю, концентрирует в одних руках, после — сдает в аренду, но уже по рыночной цене.

Алексей Стукало

«Задача бандитского квартета — дискредитировать власти Бузовой накануне выборов и выдвинуть в него по меньшей мере Сороку или Стукала. Свой человек во главе сельсовета в 40 км от Киева — безграничный доступ к распродаже земли и личному обогащению», — пишет издание.