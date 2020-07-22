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12:13 22 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трамп призвал американцев носить маски

Президент США Дональд Трамп призвал сограждан носить маски. Он считает, что ситуация с пандемией коронавируса может еще ухудшиться.

«Мы просим всех, кто не в состоянии социально дистанцироваться, надевать маску … Нравятся вам маски или нет, они влияют, они обладают эффектом, и нам нужно все, что мы можем получить … Я с удовольствием ими воспользуюсь … все, что потенциально может помочь … это хорошо», – сказал Трамп во вторник на брифинге в Белом доме.

В понедельник Трамп опубликовал фотографию в маске в своем твиттере и сказал, что планирует возобновить проведение регулярных брифингов во время пандемии.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в США составляет почти 3,9 млн человек. Более 140 тысяч американцев умерли вследствие COVID-2019.

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Тэги: Трамп, коронавирус, медицинские маски

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