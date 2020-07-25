Ликвидация госпредприятий “по собственному желанию”

Три государственных предприятия находятся на стадии прекращения своей работы в связи с передачей в структуру «Государственное предприятие «Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала»».

Три государственных предприятия находятся на стадии прекращения своей работы в связи с передачей в структуру «Государственное предприятие «Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала»».

Совокупная площадь опытных станций составляет 754 га.

До 2019 предприятия занимались выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов, овощеводством, декоративным садоводством и выращиванием продукции питомников. Дополнительную прибыль предприятия получали от оптовой торговли зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. В течении 14 лет они вносили значительную долю в бюджет области и давали рабочие места местным жителям.

1. Валковская государственная исследовательская станция



2. Вовчанская государственная исследовательская станция

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3. Купянская государственная исследовательская станция



Предприятия были мощными семенными и исследовательскими центрами Харьковской области, но с 2019 года киевское руководство отменило опыты и передало в товарное производство все земли. Теперь поля бывших исследовательских станций обрабатывает ЧАО «Чугуевский Агортехсервис», большинство земли засеяно подсолнечником, который истощает землю, но дает наибольшие прибыли. О дальнейшем развитии предприятий и земельный участков никто не заботится, при этом в реестре указано, что все они “ликвидированы по собственному желанию”:

Акционеры “Агротехсервис” незаконно обрабатывают государственные земли и получают колоссальные прибыли. Организация имеет тесную связь с ООО «Агротрадиция» и Верета Андреем Михайловичем, который упоминался в прессе как бенефициар банкротства ГП «Борки». Данный субъект вместе с “подельниками” и покровителями из судебной системы обрабатывает целые массивы государственной земли, при этом ни копейки не уплачивая в бюджет.

Мы призываем правоохранительные и государственные органы остановить незаконное уничтожение госпредприятий и принять меры для установления всех причастных к этому личностей и привлечь их к ответственности.

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