В Минфине прогнозируют инфляцию

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост инфляции из-за эмиссии гривны.

Об этом говорится в обзоре инфляции за июль.

«В дальнейшем в течение 2020 ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, что позволит получить (с несущественными колебаниями) сдержанные темпы потребительской инфляции, которые, учитывая комплекс сдерживающих факторов, будут меньше, чем прогнозировалось в начале года. Кроме того, на динамику инфляции также будет влиять усиление роли кредитного канала эмиссии денег, в т. ч. для поддержания бизнеса и внедрения антикризисных мер», – отмечается в документе.

При этом отмечается, что цены также будут расти из-за повышения составляющей себестоимости товара, учитывая понесенные в период карантина убытки и рост цен на мировом рынке.