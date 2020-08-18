В Минфине прогнозируют инфляцию
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост инфляции из-за эмиссии гривны.
Об этом говорится в обзоре инфляции за июль.
«В дальнейшем в течение 2020 ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, что позволит получить (с несущественными колебаниями) сдержанные темпы потребительской инфляции, которые, учитывая комплекс сдерживающих факторов, будут меньше, чем прогнозировалось в начале года. Кроме того, на динамику инфляции также будет влиять усиление роли кредитного канала эмиссии денег, в т. ч. для поддержания бизнеса и внедрения антикризисных мер», – отмечается в документе.
При этом отмечается, что цены также будут расти из-за повышения составляющей себестоимости товара, учитывая понесенные в период карантина убытки и рост цен на мировом рынке.
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