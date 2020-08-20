Российский космонавт с борта МКС увидел пять НЛО

На видео запечатлено полярное сияние над Антарктидой. Однако в кадр также попали пять неопознанных светящихся объектов.

Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в своем микроблоге Twitter таймлапс, на котором запечатлено полярное сияние над Антарктидой. Однако в кадр также попали пять неопознанных светящихся объектов.

Судя по ролику, объекты двигались параллельным курсом. Вагнер не смог определить их природу.

Космонавт уточнил, что кадры для таймлапса снимались с частотой 1 кадр в секунду, а затем «собирались в видео 25 кадров/сек». Таким образом, в реальности неопознанные объекты были видны почти минуту.

По словам космонавта, информацию об объектах и все материалы были переданы в Роскосмос ЦНИИмаш и ИКИ РАН для анализа.

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