Российский космонавт с борта МКС увидел пять НЛО
На видео запечатлено полярное сияние над Антарктидой. Однако в кадр также попали пять неопознанных светящихся объектов.
Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в своем микроблоге Twitter таймлапс, на котором запечатлено полярное сияние над Антарктидой. Однако в кадр также попали пять неопознанных светящихся объектов.
Судя по ролику, объекты двигались параллельным курсом. Вагнер не смог определить их природу.
Космонавт уточнил, что кадры для таймлапса снимались с частотой 1 кадр в секунду, а затем «собирались в видео 25 кадров/сек». Таким образом, в реальности неопознанные объекты были видны почти минуту.
По словам космонавта, информацию об объектах и все материалы были переданы в Роскосмос ЦНИИмаш и ИКИ РАН для анализа.
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