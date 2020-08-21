В США арестовали бывшего советника Трампа
Стиву Бэннону предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью совершения мошенничества.
Стив Бэннон – бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа, который некоторое время занимал должность главного советника президента по стратегическим вопросам.
Согласно обвинительному заключению, Бэннон и трое его сообщников нарушили закон, собирая пожертвования на строительство защитной стены на границе США и Мексики. Согласно обвинению, их жертвами могли стать сотни тысяч человек.
Федеральные прокуроры Манхэттена объявили, что в незасекреченном обвинительном заключении, кроме Бэннона, также фигурирует ряд других лиц, в том числе Брайан Колфаге, Эндрю Бадолато и Тимоти Ши. Фигурантов обвиняют в получении путем мошенничества 25 миллионов долларов.
По словам прокуроров, доноры кампании считали, что деньги пойдут на строительство пограничной стены. Однако Колфаге, которого называют публичным лицом и инициатором операции, получил тысячи долларов, которые тратил на ведение роскошного образа жизни.
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