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04:46 21 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США арестовали бывшего советника Трампа

Стиву Бэннону предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью совершения мошенничества.

Стив Бэннон – бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа, который некоторое время занимал должность главного советника президента по стратегическим вопросам.

Согласно обвинительному заключению, Бэннон и трое его сообщников нарушили закон, собирая пожертвования на строительство защитной стены на границе США и Мексики. Согласно обвинению, их жертвами могли стать сотни тысяч человек.

Федеральные прокуроры Манхэттена объявили, что в незасекреченном обвинительном заключении, кроме Бэннона, также фигурирует ряд других лиц, в том числе Брайан Колфаге, Эндрю Бадолато и Тимоти Ши. Фигурантов обвиняют в получении путем мошенничества 25 миллионов долларов.

По словам прокуроров, доноры кампании считали, что деньги пойдут на строительство пограничной стены. Однако Колфаге, которого называют публичным лицом и инициатором операции, получил тысячи долларов, которые тратил на ведение роскошного образа жизни.

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Тэги: США, Стив Бэннон

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