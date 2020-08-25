Евросоюз дал бастующим белорусам 53 миллиона евро

Общенациональная забастовка была объявлена с требованиями отставки Александра Лукашенко и наказания причастных к насилию со стороны силовиков.

Стачечный комитет «Беларуськалия» сообщил о помощи для бастующих со стороны ЕС в размере 53 миллионов евро. Еще два миллиона евро собрано в Беларуси.

Протестующих сотрудников пригласили отмечаться в списках, чтобы получить средства.

Общенациональная забастовка была объявлена с требованиями отставки Александра Лукашенко и наказания причастных к насилию со стороны силовиков.

Лукашенко ранее распорядился с понедельника закрыть бастующие предприятия.

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