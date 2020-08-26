Митрополит Павел подал прошение об увольнении с поста предстоятеля белорусской церкви
Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Павел подал прошение об увольнении. Синод РПЦ это решение одобрил. Павел назначен главой Кубанской митрополии РПЦ.
«Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией», – сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он также добавил, что митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии РПЦ.
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