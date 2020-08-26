Состояние богатейшего человека мира впервые превысило 200 млрд долларов

Самый богатый человек мира Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чье состояние достигло 200 млрд долларов.

Однако, надолго удержаться в этом статусе ему не удалось — к завершению торгов 25 августа состояние Джеффа Безоса оценивалось в 199,7 млрд долларов.

Об этом сообщил Forbes со ссылкой на собственный рейтинг миллиардеров, обновляемый в реальном времени.

Основатель Amazon владеет 11,1% акций компании. С начала пандемии акции онлайн-ритейлера подорожали более чем на 55%.

Отмечается, что Безос мог бы достичь рекордной отметки даже раньше, если бы не развод его развод с женой Маккензи Скотт, который стал самым дорогим в истории. После расторжения брака Безос отдал бывшей жене четверть своей доли в Amazon.

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