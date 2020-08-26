НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Экономика
11:27 26 Августа 2020 Просмотров 905   КомментариевКомментарии

Состояние богатейшего человека мира впервые превысило 200 млрд долларов

Самый богатый человек мира Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чье состояние достигло 200 млрд долларов.

Однако, надолго удержаться в этом статусе ему не удалось — к завершению торгов 25 августа состояние Джеффа Безоса оценивалось в 199,7 млрд долларов.

Об этом сообщил Forbes со ссылкой на собственный рейтинг миллиардеров, обновляемый в реальном времени.

Основатель Amazon владеет 11,1% акций компании. С начала пандемии акции онлайн-ритейлера подорожали более чем на 55%.

Отмечается, что Безос мог бы достичь рекордной отметки даже раньше, если бы не развод его развод с женой Маккензи Скотт, который стал самым дорогим в истории. После расторжения брака Безос отдал бывшей жене четверть своей доли в Amazon.

Источник:
Тэги: самый богатый, Джефф Безос

Новости по теме

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых актеров

Издание подчеркивает усиливающееся влияние стриминговых сервисов – больше четверти от общей суммы доходов актеры получили от Netflix.

Аналитики подсчитали, кто станет первым в мире триллионером

Согласно расчетам консалтинговой фирмы Comparisun, 11 из 25 богатейших людей мира имеют реальные шансы стать триллионерами до конца жизни.

Самый богатый человек в мире разводится с женой

Глава Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается почти в 140 млрд долларов, объявил о разводе с Маккензи Таттл, с которой прожил 25 лет.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты