Состояние богатейшего человека мира впервые превысило 200 млрд долларов
Самый богатый человек мира Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чье состояние достигло 200 млрд долларов.
Однако, надолго удержаться в этом статусе ему не удалось — к завершению торгов 25 августа состояние Джеффа Безоса оценивалось в 199,7 млрд долларов.
Об этом сообщил Forbes со ссылкой на собственный рейтинг миллиардеров, обновляемый в реальном времени.
Основатель Amazon владеет 11,1% акций компании. С начала пандемии акции онлайн-ритейлера подорожали более чем на 55%.
Отмечается, что Безос мог бы достичь рекордной отметки даже раньше, если бы не развод его развод с женой Маккензи Скотт, который стал самым дорогим в истории. После расторжения брака Безос отдал бывшей жене четверть своей доли в Amazon.
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Издание подчеркивает усиливающееся влияние стриминговых сервисов – больше четверти от общей суммы доходов актеры получили от Netflix.
Согласно расчетам консалтинговой фирмы Comparisun, 11 из 25 богатейших людей мира имеют реальные шансы стать триллионерами до конца жизни.
Глава Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается почти в 140 млрд долларов, объявил о разводе с Маккензи Таттл, с которой прожил 25 лет.