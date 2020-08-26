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15:23 26 Августа 2020 Просмотров 57   КомментариевКомментарии

Усэйн Болт заразился коронавирусом

Легенда спринта дал положительный результат на коронавирус. Но у Усэйна нет никаких симптомов заболевания.

Болт отпраздновал свое 34-летие вечеринкой на своей родной Ямайке на прошлой неделе и в качестве меры предосторожности отправился на карантин после сдачи теста в субботу.

Тест был положительным, но у Усэйна нет никаких симптомов.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс заявил в понедельник, что полиция расследует обстоятельства празднования дня рождения Болта, сообщает BBC.

Болт, который ушел из спорта в 2017 году, за свою карьеру выиграл 8 олимпийских и 11 мировых чемпионских титулов, а также установил мировые рекорды на дистанции 100 и 200 метров.

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Тэги: Усэйн Болт, коронавирус

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