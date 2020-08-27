Расстрелявший посетителей мечетей в Новой Зеландии приговорен к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, в марте 2019 года устроивший теракт в новозеландском Крайстчерче, приговорен к пожизненному заключению.

Это первый случай в истории Новой Зеландии, когда требование обвинения о пожизненном заключении без права освобождения было поддержано судом.

«Ваши преступления так полны зла, что даже если вас будут держать под стражей до смерти, должное наказание не будет исполнено», – заявил судья Кэмерон Мандер.

Обвинения в 51 убийстве были предъявлены одному Тарранту, хотя в бойне участвовали еще несколько человек. Сам Таррант признал свою вину, не стал выступать в суде и не высказался против назначенного ему наказания.

По словам его защитника Кэрри Кука, подсудимый полностью осознает, что совершил террористический акт и убил несколько десятков людей из-за своих радикальных воззрений.

Таррант заявил, что не был расистом или ксенофобом, однако чувствовал себя подвергшимся остракизму и хотел навредить обществу. Психолог, обследовавший Тарранта, заявил, что нынешнее изменение его взглядов весьма сомнительно, и в дальнейшем он может вернуться к радикальной идеологии и вновь стать опасным для общества.

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