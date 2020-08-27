Саакашвили заявил о «возвращении в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили записал видеообращение к своим сторонникам в Грузии.

«Я хотел, чтобы мой народ жил гораздо лучше, намного богаче, и все же за эти годы из-за этих ошибок, которые я совершил из-за того, что я не смог сделать до конца, я хочу публично извиниться перед всеми. В то же время я бесконечно благодарен грузинскому народу, сделавшему меня участником успешного исторического процесса строительства грузинского государства. В течение всех этих семи лет не было ни дня, чтобы я не был заинтересован новостями Грузии, и я точно знаю, моя работа на посту президента не была напрасной, и многое из того, что мы создали, до сих пор сохранилось и работает, но в то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!» – говорит Саакашвили в видеообращении.

В свою очередь министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что будет только приветствовать, если Саакашвили выполнит свое обещание и вернется на родину – в Грузии «его ждет процедура задержания на границе и грузинская тюрьма». По словам главы Минюста, Саакашвили находится в розыске и в отношении него было вынесено несколько приговоров.

В настоящее время Михаил Саакашвили – председатель Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Владимире Зеленском.

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