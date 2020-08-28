Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев
Сборная России по художественной гимнастике не примет участия в чемпионате Европы, который пройдёт в Киеве.
Президент Российской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова пояснила, что организация сама отказалась от участия в соревнованиях. По её словам, причиной такого решения стала невозможность «сидеть две недели в изоляции», как того требует принимающая сторона.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве должен пройти с 26 по 29 ноября, однако его еще могут перенести на другие даты в случае роста заболеваемости коронавирусом. Окончательное решение будет принято 28 сентября. На данный момент свое участие в турнире подтвердили около 300 гимнасток из 39 стран.
Сборная России традиционно считается фаворитом международных соревнований по художественной гимнастике. На прошлогоднем чемпионате Европы, проходившем в Баку, российские спортсменки выиграли золотые медали во всех существующих дисциплинах.
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