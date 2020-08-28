Жительницу Бреста будут судить за бело-красное платье

Утром 28 августа в Бресте начнется странный суд. Местную жительницу Наталью Климович будут судить за платье.

Вечером 11 августа в ювелирную мастерскую в Бресте, где работают Наталья и ее муж Владислав, ворвались сотрудники милиции. Заметив на Наталье бело-красно-белое платье, представители власти решили ее арестовать. Заодно арестовали и мужа, когда он спросил: «За что?». Владислава выпустили на следующий день, как сообщает газета «Борисовские новости», а Наталью продержали два дня в СИЗО и выпустили с повесткой в суд.

Платье и рубашку для мужа Наталья решила сшить давно. Заказ был готов 14 июля. И семья периодически носила эту одежду. Например, на предвыборные митинги Светланы Тихановской или на те же протесты после выборов.

До начала протестов 9 августа, после президентских выборов в Беларуси, бело-красно-белый флаг, который Лукашенко сменил на красно-зеленый в 1995 году, не приветствовался, но и запрещен официально не был.

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