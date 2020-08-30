Саакашвили собираются выдвинуть на пост премьер-министра Грузии

Экс-министру уже начали говорить, что его на родине ждет тюрьма.

Члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» в Грузии намерены выдвинуть кандидатуру экс-президента страны на пост главы правительства, а ныне председателя Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, который основал эту политсилу. Оппозиционеры считают, что заявление Саакашвили о возвращении в Грузию якобы есть подтверждением премьерских планов. Об этом сообщил председатель партии Роман Гоциридзе.

По его словам, грузинская политсила официально утвердит эту инициативу только, когда Саакашвили окончательное решит о предвыборной кампании в Грузии. Впрочем, говорит Гоциридзе, «вчерашнее его заявление можно считать подтверждением» планов баллотироваться в премьеры.

«Было бы логично во время предвыборной кампании выдвинуть кандидатуру Саакашвили на пост премьер-министра будущего правительства», — сказал он.

Напомним, утром 27 августа Саакашвили в Facebook сообщил, что возвращается в Грузию, но скрыл пост для украинской аудитории. Впоследствии он заявил о своем решении участвовать в избирательной кампании в Грузии. В то же время заверил, что остается и на своей должности в украинском Нацсовете реформ.

В свою очередь, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что в случае возвращения в Грузию Саакашвили ждет задержание и тюрьма.

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