из-за взрыва в порту Бейрута половине населения Ливана угрожает голод

До конца года больше половины населения Ливана может страдать от недостатка продовольствия и голода в связи со взрывом в порту Бейрута 4 августа.

К такому выводу пришли эксперты Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии.

В сообщении акцентируют, что порт был главной логистической инфраструктурой страны.

Наряду с пандемией коронавируса и ростом безработицы взрыв может стать причиной того, что «больше половины населения Ливана до конца этого года рискует столкнуться с нехваткой базового продовольствия».

В связи с этой угрозой комиссия подготовила рекомендательный курс реформ, которые помогут стимулировать экономику, преодолеть безработицу и улучшить ситуацию в различных секторах экономики, особенно в сельском хозяйстве.

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