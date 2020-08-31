из-за взрыва в порту Бейрута половине населения Ливана угрожает голод
До конца года больше половины населения Ливана может страдать от недостатка продовольствия и голода в связи со взрывом в порту Бейрута 4 августа.
К такому выводу пришли эксперты Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии.
В сообщении акцентируют, что порт был главной логистической инфраструктурой страны.
Наряду с пандемией коронавируса и ростом безработицы взрыв может стать причиной того, что «больше половины населения Ливана до конца этого года рискует столкнуться с нехваткой базового продовольствия».
В связи с этой угрозой комиссия подготовила рекомендательный курс реформ, которые помогут стимулировать экономику, преодолеть безработицу и улучшить ситуацию в различных секторах экономики, особенно в сельском хозяйстве.
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