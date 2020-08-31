В Крыму проходят массовые обыски у крымских татар

Журналиста общественного объединения Крымская солидарность Айдера Кадырова увезли в управление ФСБ.

В аннексированном Крыму российские силовики проводят очередную серию обысков в домах крымских татар. Об этом утром в понедельник, 31 августа, сообщает общественное объединение Крымская солидарность.

Так, в Нижнегорском районе провели обыск в доме журналиста Крымской солидарности, корреспондента Грани.ру Айдера Кадырова. Проводить следственные действия силовики приехали на двух машинах модели Газель без опознавательных знаков. В итоге Кадырова увезли в УФСБ Симферополя.

В Советском районе (поселок Советский, ул. Золотово) проходит обыск в доме Энвера Топчи.

Также стало известно об обыске в Судаке (ул. Чалаш Смаил) в доме активиста Ридвана Умерова. Возле его дома находятся три машины, среди которых автозак, внутри которого находятся сотрудники ОМОНа.

Кроме того, в селе Солнечная Долина Судакского района проходит обыск в доме Айдера Аблякимова, который работает сотрудником «МЧС».

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