Кто из депутатов пропустили 90% всех голосований в ВР

Низкие показатели работы многие депутаты объясняют тем, что они сознательно игнорируют так называемые «неважные» голосования ВР, а также тем, что неучастие в голосованиях является признаком их протеста против решений парламента.

Восемь народных депутатов Украины за период с августа 2019 года по август 2020 года проигнорировали 90% голосований парламента. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщил Комитет избирателей Украины.

Антилидером по количеству пропущенных голосований в первый год работы новой Верховной Рады стал Вадим Столар (фракция Оппозиционная платформа – За жизнь). Он участвовал всего в 4% голосований.

На втором месте антирейтинга Степан Ивахив (депутатская группа Партия За будущее) с участием в 7% голосований ВР.

На третьем месте – Вадим Рабинович (сопредседатель фракции Оппозиционная платформа – За жизнь) с показателем 8%.

Также в списке Игорь Палица (Партия За будущее) и Игорь Абрамович (ОПЗЖ) с 9% голосований, Александр Дубинский (Слуга народа) – 10,2%, Александр Герега – 10,4%, Андрей Деркач (внефракционный) – 10,7%.

«Информация о причинах неучастия народных депутатов в голосованиях неизвестна. Не исключено, что часть голосований депутаты пропустили по объективным причинам. В частности, представители А.Гереги сообщали КИУ, что депутат в течение определенного времени официально находился на больничном. Однако в целом депутаты склонны пропускать голосования и без уважительных причин», – прокомментировал результаты исследования глава КИУ Алексей Кошель.

Он добавил, что как правило политики объясняют свои низкие показатели работы тем, что они сознательно игнорируют так называемые «неважные» голосования ВР, а также тем, что неучастие в голосованиях является признаком их протеста против решений парламента.

Всего в первый год работы Верховной Рады IX созыва состоялось 4984 голосования.

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