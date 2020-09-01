Штепа пытается обманом выманить деньги у бизнесменов Славянска прикрываясь Новинским и Ринатом Ахметовым

Бывшая мэр Славянска Неля Штепа, которая вновь принимает участие в выборах, пытается обманом и угрозами выбить из местных бизнесменов деньги.

Об этом сообщает Антикор.

Для этого Штепа и ее временный спонсор – бывший мер Славянска Валентин Рыбачук, или как его называли в бытность мэрства «Валик-откатик», по которому СБУ ведет следствие за сепаратизм – придумали целую аферу.

На встречах с предпринимателями Штепа утверждает, что ее якобы всецело поддерживают известные и влиятельные олигархи Ринат Ахметов и Вадим Новинский.

Она требует, чтобы бизнесмены не только публично ее поддерживали, но и платили ей взносы. Если кто-то отказывается, она угрожает, что после победы на выборах пересмотрит условия работы предпринимателей в городе, в том числе – в участии в муниципальных финансовых программах.

На самом деле ни Ахметов, ни Новинский никаких связей с этой шарлатанкой иметь не хотят. Более того в Офисе президента их предупредили, чтобы с такими маргиналами дел не вели.

Один из тех, кто попался на аферу Штепы – криминальный авторитет и бывший нардеп Олег Недава. После того как он провалился на выборах, а его политический патрон Порошенко ушел в оппозицию, он ищет новую политическую крышу и уже начал давать деньги. Однако большую часть средств Штепа не тратит на кампанию, а оставляет себе. Да и самого Недаву в будущем она намерена «кинуть», поскольку список желающий попасть по ее спискам в горсовет постоянно растет.

Активисты готовят в ближайшее время ряд акции с требованием избрать меру пресечения изменникам родины Штепе и ее подельнику Рыбачука в виде содержания под арестом. В харьковском СИЗо уже готовят для них ВИП камеры.