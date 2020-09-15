Экс-сотрудник Совета нацбезопасности США рассказал, что Трамп давил на Зеленского

Уволенный Дональдом Трампом сотрудник Совета нацбезопасности и обороны США подполковник Александр Виндман дал интервью The Atlantic.

Уволенный Дональдом Трампом сотрудник Совета нацбезопасности и обороны США подполковник Александр Виндман рассказал, как американский президент якобы просил президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена.

Об этом Виндман сообщил в интервью The Atlantic.

«Я бы хотел, чтобы вы оказали нам услугу», – пересказал Виндман слова Трампа украинскому президенту в телефонном разговоре 25 июня.

По словам подполковника, речь шла о расследовании в отношении сына оппонента Трампа – Хантера Байдена.

«Сейчас много говорят о сыне Байдена, о том, что Байден остановил судебное расследование, и многие люди хотят выяснить это, так что все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден хвастался, что остановил судебное преследование, поэтому если вы можете разобраться в этом», – привел слова Трампа Виндман.

По словам военного, он удивился подходу Трампа. Виндман утверждает, что был заинтересован в противодействии влиянию России на соседние страны – Украину, Беларусь, страны Балтии. Он говорит, что верил в поддержку нового руководства Украины, а слова Трампа расценил как вымогательство.

Виндман также утверждает, что на самом деле в администрации Трампа было две разных внешнеполитических стратегии: первая – запущенная Советом нацбезопасности и другими ведомствами, отвечающими за защиту США от противников; вторая – возглавляемая адвокатом Трампа Руди Джулиани с целью обеспечить переизбрание Трампа на второй президентский срок.

По его словам, в тот день Виндман узнал не только о том, в какой мере Джулиани пытался использовать украинскую систему правосудия в качестве оружия против Байдена, но и о том, что к этому причастен сам президент Трамп.

«Я подозревал, что это было преступлением, знал, что это неправильно. Президент Трамп знал, что Зеленскому нужна встреча с ним в Вашингтоне, чтобы укрепить свои позиции. Так что Трамп давил на этого президента, чтобы провести коррупционное расследование… Мне показалось неамериканским, что американский президент пытается встать на ноги, оказывая давление на иностранного лидера, чтобы получить компромат на политика. К тому времени я знал, что Джулиани был где-то на заднем плане. Но я отказывался верить, что президент был участником того, что делал Руди. Во время этого телефонного разговора я узнал, что президент был движущей силой», – заявил Александр Виндман.

Напомним, что Александр Виндман был одним из ключевых свидетелей на слушаниях по импичменту Трампа, который был запущен из-за вероятного давления американского президента на Владимира Зеленского.

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