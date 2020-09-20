Гарет Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» из «Реала»

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» взял в аренду нападающего испанского «Реала» Гарета Бэйла. Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год.

Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт лондонской команды.

«Приятно вернуться в особенный клуб, – сказал футболист. – Здесь я сделал себе имя. «Тоттенхэм» – замечательный клуб, с потрясающими фанатами. Надеюсь, теперь смогу набрать форму и помочь команде выигрывать трофеи. Когда покидал «Тоттенхэм», думал, что буду рад сюда вернуться. Сейчас появилась возможность, и я чувствую, что это лучшее время для возвращения. Я голоден до побед и мотивирован».

Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год. Его переход в «Реал» стал на тот момент самым дорогим трансфером в истории, мадридский клуб заплатил за него 101 млн евро. В составе «шпор» он стал победителем Кубка английской лиги, признавался лучшим футболистом Премьер-лиги по итогам сезона.

За «Реал» Бэйл провел 251 матч, забил 105 мячей и сделал 68 результативных передач. С мадридской командой он стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА.

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