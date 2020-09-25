В России арестовали счета и квартиру Навального

Судебные приставы наложили арест на квартиру российского оппозиционера Алексея Навального в московском районе Марьино.

Это связано с иском компании «Московский школьник», которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным.

О запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире приставы объявили 27 августа. Тогда же были арестованы счета Навального.

В октябре 2019 года суд обязал Любовь Соболь, Алексея Навального и ФБК выплатить более 87 млн рублей комбинату питания «Московский школьник». В расследованиях ФБК утверждалось, что эта организация причастна к отравлению детей некачественными продуктами. Суд признал, что репутации компании тем самым был нанесен ущерб.

Алексей Навальный был госпитализирован с симптомами отравления 20 августа в Омске. В среду Алексей Навальный был выписан из клиники «Шарите».

О том, что Навальный был отравлен веществом из семейства «Новичок», сообщили власти Германии со ссылкой на результаты анализов в лаборатории бундесвера, которые позже подтвердили в лабораториях Франции и Швеции.

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