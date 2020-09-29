Верховный суд Испании обязал каталонского лидера покинуть свой пост

Торрра на полтора года будет лишен права занимать должности в государственной администрации. Он также должен заплатить штраф 30 000 евро.

Таким образом ВС отклонил апелляцию Торры на аналогичное решение Высшего суда справедливости Каталонии (ВССК), вынесенное в декабре 2019 года.

Исполнять обязанности главы автономии до досрочных выборов в Каталонии будет Пере Арагонес – до сих пор он занимал пост заместителя председателя региональной администрации.

Ким Торра был осужден ВССК за неподчинение Центральной избирательной комиссии. Весной 2019 года, когда в Испании шла подготовка к парламентским выборам, он проигнорировал распоряжение комиссии снять с административных зданий в Барселоне плакаты в поддержку политиков, осужденных за сепаратистские действия в 2017 году.