Верховный суд Испании обязал каталонского лидера покинуть свой пост
Верховный суд (ВС) Испании постановил 28 сентября, что руководитель каталонской автономии Ким Торра обязан покинуть свой пост.
Торрра на полтора года будет лишен права занимать должности в государственной администрации. Он также должен заплатить штраф 30 000 евро.
Таким образом ВС отклонил апелляцию Торры на аналогичное решение Высшего суда справедливости Каталонии (ВССК), вынесенное в декабре 2019 года.
Исполнять обязанности главы автономии до досрочных выборов в Каталонии будет Пере Арагонес – до сих пор он занимал пост заместителя председателя региональной администрации.
Ким Торра был осужден ВССК за неподчинение Центральной избирательной комиссии. Весной 2019 года, когда в Испании шла подготовка к парламентским выборам, он проигнорировал распоряжение комиссии снять с административных зданий в Барселоне плакаты в поддержку политиков, осужденных за сепаратистские действия в 2017 году.
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