Кремль ввел двухнедельную изоляцию для тех, кто встречается с Путиным
Все, кто планирует встречу с Путиным, проходят двухнедельный карантин в специально организованных для этого местах.
Все, кто планирует встречу с Путиным, проходят двухнедельный карантин в специально организованных для этого местах – двух санаториях в Сочи и комплексе правительственных дач на улице Косыгина в Москве. Часть сотрудников администрации президента, фотографов и операторов, съемочной группы «Москва.Кремль.Путин», а также 30 сотрудников атомной отрасли отправили в сочинский пансионат «Дагомыс», уточняет рорссийское издание «Проект».
По данным источников издания, в «Дагомысе» действует строгий режим изоляции – те, кто будет находиться рядом с Путиным, сидят в номерах до результатов теста на коронавирус. Если тест показывает отрицательный результат, людей перевозят в пансионат «Русь» неподалеку, где они могут гулять по территории. Именно из «Руси», как заявили собеседники «Проекта», чиновники и журналисты приехали в сочинскую резиденцию «Бочаров ручей», где 14 сентября Путин встретился с Лукашенко. Из этого же пансионата после обязательной двухнедельной изоляции в Москву прилетели сотрудники атомной отрасли, включая заслуженного академика Георгия Рыкованова, которому Путин торжественно вручил звезду Героя Труда.
Согласно данным «Проекта», процедуру строгой изоляции перед встречей с президентом проходили глава Росмолодежи Александр Бугаев, предправления «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и другие. Топ-менеджер одной из госкорпораций рассказал «Проекту», что его встреча с главой государства еще только планируется, однако ему уже позвонили из Кремля и предупредили об обязательной изоляции, не уточнив место пребывания.
С середины сентября в России вновь отмечается рост числа случаев заражения COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии коронавирус выявили у 1 176 286 человек, скончались 20 722 человека. С 28 сентября в Москве ввели карантин для людей старше 65 людей и имеющих хронические заболевания, им следует не выходить из дома без особой необходимости, мэр Москвы Сергей Собянин также рекомендовал компаниям вернуть часть сотрудников на работу из дома.
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