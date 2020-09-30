«Смотрящий» Столар привлек внимание СБУ

Компания «bUd development» Вадима Столара создала строительную «пирамиду» и вывела все деньги в офшоры.

Компания «bUd development» Вадима Столара создала строительную «пирамиду» и вывела все деньги в офшоры. Об этом стало известно после проведения Службой безопасности Украины обысков в компании «bUd development» и изъятии 3 млн. наличных долларов неизвестного происхождения. Также СБУ получила доступ к личным документам Столара, которые подтверждают реализацию строительных схем.

По информации источников знакомых с расследованием СБУ были изъяты компьютеры и смартфоны, которые будут выступать доказательствами вывода денег вкладчиков «bUd development» через компании по управлению активами в офшорные зоны. Вместе с подозреваемым Вадимом Столаром в деле фигурируют скандальные «смотрящие» за ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) братья Юрий и Алексей Горовые. Они принимали участие в выводе денег инвесторов в строительные проекты «bUd development» за границу.

По оценкам источников суммы выведених средств компаниями Столара и братьев Горовых составляют около 80 млн. долл. По данным источника в правоохранительных органах, следствие рассматривает всю цепочку действий мошенников – от присвоения государственных денежных средств до их вывода за границу и финансирования политических проектов и гражданских активистов.

Также СБУ расследует создание Столаром строительной «пирамиды», которая нанесла убытки гражданам инвестировавшим в строительство домов «bUd development». По оценкам следователей компания «bUd development» повторит судьбу скандальных «Укрбуда» и «Аркады».

Многолетний «смотрящий» Вадим Столар является народным депутатом от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Формально Столар является владельцем компании «Укржилбуд», но фактически в течении 2015-2019 гг. возглавлял «теневой» центр принятия решений городской власти Киева. Сейчас влияние Столара сократилось, но он сохраняет влияние на политиков, представителей бизнеса гражданских активистов, таких как Гео Лерос. В частности Вадим Столар и его партнеры «смотрящие» за ГАСИ братья Юрий и Алексей Горовые финансировали деятельность Гео Лероса по обнародованию скандальных пленок.