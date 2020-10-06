Трамп выписали из больницы

Дональд Трамп в понедельник вечером был выписан из военного госпиталя после четырех дней госпитализации с диагнозом COVID-19.

Президент США покинул госпиталь после заявления его лечащего врача о том, что президент «удовлетворяет критериям, необходимым для выписки» из больницы. По словам врача, выздоровление пока неполное, но президент может безопасно вернуться домой, где он будет находиться под круглосуточным медицинским наблюдением.

«Отлично себя чувствую, – пишет Трамп в твиттере. – Не бойтесь ковида. Не давайте ему управлять вашей жизнью. Мы разработали при администрации Трампа, великолепные медикаменты. Я чувствую себя сейчас лучше, чем чувствовал себя 20 лет назад!!»

Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси выразила тревогу по поводу того, что возвращение президента в Белый дом мотивировано прежде всего политическими соображениями.

«Если он относится к этому вирусу легкомысленно, как это было до сих пор, то это представляют угрозу для американцев», – отметила спикер.

Выписка президента происходит в то время, когда еще несколько случаев заражения выявлены среди сотрудников Белого дома. По меньше мере 12 человек из ближнего круга Трампа к настоящему времени показали положительные результаты тестирования. То же самое отмечено и среди сотрудников Белого дома, занимающих менее значительные посты.

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