Украина и ЕС подписали соглашений на 390 млн евро

В Брюсселе Украина подписала три соглашения на 60 млн евро с ЕС и еще два на 330 млн с евробанком.

На саммита Украина–ЕС, который состоялся накануне в Брюсселе, подписали соглашений на 390 млн евро, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 7 октября, в Facebook.

Среди них три соглашения с ЕС:

на €10 млн в рамках соглашения Климатический пакет для стабильной экономики в Украине;

на €30 млн, которые предусмотрены соглашением Программа ЕС Крепкие регионы, пойдут на помощь восточным областям Украины;

на €20 млн, которое будут направлены на развитие благоприятной среды для работы гражданского общества и привлечения его к политическим процессам.

Еще два соглашения подписаны с Европейским инвестиционным банком, а именно:

на €300 млн в рамках соглашения о финансировании проекта «нергоэффективность общественных зданий в Украине;

еще €30 млн займа, предусмотренные гарантийным соглашением Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпошты).

«Кроме того, были очерчены дальнейшие шаги активного сотрудничества и взаимодействия между Украиной и ЕС. Среди них и скорейшее подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, и «промышленный безвиз», и общая оценка в 2021 году достижений Украины целей Соглашения об ассоциации, что является отправной точкой к ее следующем обновлению», – написал Шмыгаль.

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