В мире зафиксирована первая смерть от повторного заражения коронавирусом
В Нидерландах после повторного заражения коронавирусом умерла 89-летняя женщина. Первый раз она заболела COVID-19 два месяца назад.
Медики отметили, что женщина страдала формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом.
Первый раз она заразилась COVID-19 два месяца назад. На второй раз ее состояние резко ухудшилось, и женщина скончалась через две недели после госпитализации.
По данным голландского портала BNO, этот случай стал первым в мире летальным исходом после второго заражения коронавирусом.
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