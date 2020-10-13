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08:02 13 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В мире зафиксирована первая смерть от повторного заражения коронавирусом

В Нидерландах после повторного заражения коронавирусом умерла 89-летняя женщина. Первый раз она заболела COVID-19 два месяца назад.

Медики отметили, что женщина страдала формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом.

Первый раз она заразилась COVID-19 два месяца назад. На второй раз ее состояние резко ухудшилось, и женщина скончалась через две недели после госпитализации.

По данным голландского портала BNO, этот случай стал первым в мире летальным исходом после второго заражения коронавирусом.

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Тэги: коронавирус

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