С Байконура стартовал космический корабль «Союз МС-17″ с двумя россиянами и американкой на борту

Кораблю предстоит добраться до космической станции по сверхбыстрой двухвитковой схеме — всего за три часа вместо шести/

«14 октября 2020 года, на космодроме «Байконур» – пусковой день. Рано утром, оставив на дверях номеров автографы, Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс под традиционную песню «Трава у дома» вышли из гостиницы «Космонавт» (площадка № 17), заняли места в специально оборудованном автобусе и отправились на площадку № 254 космодрома. Затем на другом автобусе выехал дублирующий экипаж в составе Олега Новицкого, Петра Дуброва и Марка Ванде Хая. В 04:00 по московскому времени в монтажно-испытательном корпусе основной экипаж начал процедуры по облачению в скафандры и проверке их на герметичность», – рассказали в «Роскосмосе».

Спустя 2,5 часа, в 08:45:04 (по московскому времени), со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-17″.

В настоящее время «Союз МС-17″ продолжает автономный полет к Международной космической станции под управлением специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС.

Его причаливание к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС запланировано в 11:52:57 мск (±3 мин). Встретят прибывающий экипаж находящиеся на борту Международной космической станции космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

Пуск стал вторым для ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем семейства «Союз МС» и экипажем на борту Ракета «Союз-2.1а» пришла на смену «Союзу-ФГ» в миссиях по доставке космонавтов и астронавтов на космическую станцию.

Тэги: МКС, космодром байконур