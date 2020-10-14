В Украине два дня подряд более 100 жертв COVID-19

Сейчас коронавирусом болеют более 152 тысяч украинцев. За последние сутки их количество выросло на 3 346.

В Украине за минувшие сутки подтвердили 5 590 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это выше вчерашнего показателя, сообщает Министерство здравоохранения в среду, 14 октября.

Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (637), Киеве (+422), Львовской области (+345), Днепропетровской области (+342) и Одесской области (+302).

Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 276 177.

Также вторые сутки подряд в Украине фиксируется 107 смертей среди пациентов с коронавирусом. Это близко к антирекорду, зафиксированному 10 октября. Общее число жертв пандемии достигло 5 229.

При этом за сутки выздоровели 2 137 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 118 699.

Сейчас коронавирусом болеют 152 249 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 3 346.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая обл – 7845 (+119)

Волынская обл – 10140 (+185)

Днепропетровская обл – 9614 (+342)

Донецкая обл – 6247 (+286)

Житомирская обл – 8861 (+200)

Закарпатская обл – 11169 (+127)

Запорожская обл – 5900 (+138)

Ивано-Франковская обл – 15765 (+185)

Кировоградская обл – 1396 (41)

м. Киев – 28512 (+422)

Киевская обл – 11751 (+226)

Львовская обл – 23474 (+345)

Луганская обл – 2015 (+98)

Николаевская обл – 5052 (+185)

Одесская обл – 17349 (+302)

Полтавская обл – 5093 (+187)

Ровенская обл – 15026 (+158)

Сумская обл – 7712 (+227)

Тернопольская обл – 16478 (+228)

Харьковская обл – 26262 (+637)

Херсонская обл – 2112 (+88)

Хмельницкая обл – 9491 (+261)

Черновицкая обл – 16828 (+179)

Черкасская обл – 6047 (+198)

Черниговская обл – 6038 (+226)

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