В Украине два дня подряд более 100 жертв COVID-19
Сейчас коронавирусом болеют более 152 тысяч украинцев. За последние сутки их количество выросло на 3 346.
В Украине за минувшие сутки подтвердили 5 590 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это выше вчерашнего показателя, сообщает Министерство здравоохранения в среду, 14 октября.
Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (637), Киеве (+422), Львовской области (+345), Днепропетровской области (+342) и Одесской области (+302).
Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 276 177.
Также вторые сутки подряд в Украине фиксируется 107 смертей среди пациентов с коронавирусом. Это близко к антирекорду, зафиксированному 10 октября. Общее число жертв пандемии достигло 5 229.
При этом за сутки выздоровели 2 137 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 118 699.
Сейчас коронавирусом болеют 152 249 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 3 346.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Винницкая обл – 7845 (+119)
- Волынская обл – 10140 (+185)
- Днепропетровская обл – 9614 (+342)
- Донецкая обл – 6247 (+286)
- Житомирская обл – 8861 (+200)
- Закарпатская обл – 11169 (+127)
- Запорожская обл – 5900 (+138)
- Ивано-Франковская обл – 15765 (+185)
- Кировоградская обл – 1396 (41)
- м. Киев – 28512 (+422)
- Киевская обл – 11751 (+226)
- Львовская обл – 23474 (+345)
- Луганская обл – 2015 (+98)
- Николаевская обл – 5052 (+185)
- Одесская обл – 17349 (+302)
- Полтавская обл – 5093 (+187)
- Ровенская обл – 15026 (+158)
- Сумская обл – 7712 (+227)
- Тернопольская обл – 16478 (+228)
- Харьковская обл – 26262 (+637)
- Херсонская обл – 2112 (+88)
- Хмельницкая обл – 9491 (+261)
- Черновицкая обл – 16828 (+179)
- Черкасская обл – 6047 (+198)
- Черниговская обл – 6038 (+226)
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