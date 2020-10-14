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10:00 14 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине два дня подряд более 100 жертв COVID-19

Сейчас коронавирусом болеют более 152 тысяч украинцев. За последние сутки их количество выросло на 3 346.

В Украине за минувшие сутки подтвердили 5 590 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это выше вчерашнего показателя, сообщает Министерство здравоохранения в среду, 14 октября.

Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (637), Киеве (+422), Львовской области (+345), Днепропетровской области (+342) и Одесской области (+302).

Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 276 177.

Также вторые сутки подряд в Украине фиксируется 107 смертей среди пациентов с коронавирусом. Это близко к антирекорду, зафиксированному 10 октября. Общее число жертв пандемии достигло 5 229.

При этом за сутки выздоровели 2 137 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 118 699.

Сейчас коронавирусом болеют 152 249 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 3 346.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая обл – 7845 (+119)
  • Волынская обл – 10140 (+185)
  • Днепропетровская обл – 9614 (+342)
  • Донецкая обл – 6247 (+286)
  • Житомирская обл – 8861 (+200)
  • Закарпатская обл – 11169 (+127)
  • Запорожская обл – 5900 (+138)
  • Ивано-Франковская обл – 15765 (+185)
  • Кировоградская обл – 1396 (41)
  • м. Киев – 28512 (+422)
  • Киевская обл – 11751 (+226)
  • Львовская обл – 23474 (+345)
  • Луганская обл – 2015 (+98)
  • Николаевская обл – 5052 (+185)
  • Одесская обл – 17349 (+302)
  • Полтавская обл – 5093 (+187)
  • Ровенская обл – 15026 (+158)
  • Сумская обл – 7712 (+227)
  • Тернопольская обл – 16478 (+228)
  • Харьковская обл – 26262 (+637)
  • Херсонская обл – 2112 (+88)
  • Хмельницкая обл – 9491 (+261)
  • Черновицкая обл – 16828 (+179)
  • Черкасская обл – 6047 (+198)
  • Черниговская обл – 6038 (+226)
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Тэги: статистика, коронавирус, covid-19

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