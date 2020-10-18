НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
21:05 18 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Венере нашли новый признак жизни

Такие аминокислоты не являются неопровержимыми признаками наличия жизни, они являются строительным материалом для белковой формы жизни.

Ученые обнаружили на Венере новый признак существования жизни – простейшую аминокислоту глицин. Об этом сообщается в статье Ариджиты Манны из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии, опубликованной на портале arXiv.

«В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни», – говорится в материале по итогам работы Манны.

На сегодняшний день известно порядка пятисот аминокислот, встречающихся в природе, и лишь 20 из них присутствуют в генетическом коде, глицин – простейшая из них.

Несмотря на то что глицин и другие аминокислоты не являются неопровержимыми признаками наличия жизни, они являются строительным материалом, «кирпичиками» для белков, из которых состоят живые организмы. Кроме того, считается, что глицин был первой органической молекулой, появившейся в свое время на Земле.

Это вещество нашли на Венере с помощью Атакамской большой антенной решетки. Глицин находится в средних широтах планеты, ближе к экватору.

«На Земле глицин производится в биологических процессах, вероятно, что на Венере он образуется при помощи других фотохимических и геохимических реакций, не распространенных на Земле», – указывают авторы.

Источник:
Тэги: космос, жизнь, венера

Новости по теме

Ученые доказали, что первые микроорганизмы могли попасть на Землю из космоса

Бактерии могут выживать в космосе не только на метеоритах и астероидах, но и в виде агрегатов, способных распространяться от планеты к планете.

На спутнике Сатурна, возможно, есть жизнь

Орбитальный зонд Cassini принес так много научного материала, что ученые до сих пор продолжают совершать различные открытия.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты