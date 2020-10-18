На Венере нашли новый признак жизни

Такие аминокислоты не являются неопровержимыми признаками наличия жизни, они являются строительным материалом для белковой формы жизни.

Ученые обнаружили на Венере новый признак существования жизни – простейшую аминокислоту глицин. Об этом сообщается в статье Ариджиты Манны из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии, опубликованной на портале arXiv.

«В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни», – говорится в материале по итогам работы Манны.

На сегодняшний день известно порядка пятисот аминокислот, встречающихся в природе, и лишь 20 из них присутствуют в генетическом коде, глицин – простейшая из них.

Несмотря на то что глицин и другие аминокислоты не являются неопровержимыми признаками наличия жизни, они являются строительным материалом, «кирпичиками» для белков, из которых состоят живые организмы. Кроме того, считается, что глицин был первой органической молекулой, появившейся в свое время на Земле.

Это вещество нашли на Венере с помощью Атакамской большой антенной решетки. Глицин находится в средних широтах планеты, ближе к экватору.

«На Земле глицин производится в биологических процессах, вероятно, что на Венере он образуется при помощи других фотохимических и геохимических реакций, не распространенных на Земле», – указывают авторы.

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