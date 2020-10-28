Под Запорожьем мафия в погонах «кошмарит» бизнес

Посчитав себя всесильным, носитель погон занялся практически «рэкетом» – вмешивается в хозяйственную деятельность бизнесменов и психологически давит на чиновников, угрожая расправой в виде открываемых уголовных дел.

Предприниматели, желающие открыть бизнес в райцентре Приазовского района, вынуждены договариваться с представителями некоей неформальной «Громадськой рады» под предводительством Нины Симоненко и «общественным участковым» Дмитрием Лобынцевым, пишет Наш город.

Узнав, что в Приазовском собирается открываться новый торговый павильон, в котором населению планируется реализовываться мясная продукция, группа недовольных чем-то общественников и полицейский Лобынцев (находясь в нерабочее время в гражданской форме одежды) принялись пытаться «прессовать» предпринимателя. Мужчина, столкнувшись с произволом полиции в лице Лобынцева, потерял целый день, пытаясь уговорить рабочих продолжать строительные работы. Однако процесс общественники во главе с Лобынцевым все же блокировали, чем нанесли ущерб бизнесу.

Однако это оказалось только началом полицейского беспредела. Подумав, что достаточно запугал бизнесмена, Дмитрий Лобынцев отправился к главному архитектору Приазовского района Виктору Иванову, заставив его угрозами и шантажом отменить ранее выданный паспорт привязки на строящийся магазин. И Виктор Константинович, находясь под давлением «оборотня в погонах», дал минутную слабину, отменив паспорт привязки. Уже потом, успокоившись, и поняв, что его «закошмарили», главный архитектор снова отменил запрет, выдав паспорт привязки на объект.







В разговоре с журналистом Виктор Иванов заявил, что полицейский Лобынцев угрожал ему открытием уголовного производства и преследованием, если он не преступит закон, и не отзовет совершенно легальный документ, выданный ранее. По словам главного архитектора, группа общественников вместе с участковым подобным образом неоднократно создавала проблемы легально работающим бизнесменам.

Сам «общественный участковый» при встрече с представителями СМИ и общественной организации «Мелитопольский мемориал» заявил, что претензий к указанной торговой точке не имеет, главному архитектору не угрожал и вообще не имеет отношения к собранному материалу. По его словам, он лишь приезжал на объект в нерабочее время, поскольку ему интересно все происходящее в районе его ответственности.

Бизнесмен и главный архитектор района намерены обратиться с соответствующими заявлениями на представителя «колхозной мафии» в Государственное бюро расследований. Они считают, что подобным проявлениям террора субъектов хозяйствования в реформированной полиции не место. И обещают поделиться результатами своих попыток добиться наказания для главы приазовских мафиози, работающего под прикрытием Закона.