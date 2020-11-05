Верховная Рада приняла проект бюджета на 2021 год

До 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады.

Среди основных показателей такие:

- среднемесячная зарплата – 13,6 тыс грн;

- ВВП на уровне 4,5 трлн грн;

- рост ВВП на уровне 4,6%;

- доходы на уровне 1,071 трлн грн (+92,3 млрд грн к плану 2020-го);

- расходы на уровне 1,35 трлн грн;

- потребительская инфляция – 7,3%;

- доля госдолга к ВВП – 64,6%.

Кроме того, курс доллара на 2021 год заложен на уровне 29,1 грн.

Тэги: бюджет-2021