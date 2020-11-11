Кабмин возвращает всеобщий карантин

В ведомстве предлагают ввести по всей стране ограничения, которые сейчас действуют в оранжевой зоне.

Минздрав выступил с инициативой отказа от деления на зоны и возврат общего карантина. Такое предложение в ходе заседания Кабмина в среду, 11 ноября, озвучил глава ведомства Максим Степанов.

«Мы предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести карантин с ограничениями оранжевой зоны по всей территории Украины», – подчеркнул министр.

Предлагается по всей стране запретить проведение массовых культурных, в том числе концертных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других мероприятий с участием более 20 человек. Либо организаторы должны обеспечить участникам соблюдение физической дистанции не менее полутора метров.

Проведение матчей разрешается без зрителей и при условии осуществления ежедневного контроля состояния здоровья участников таких спортивных мероприятий.

Запрещена деятельность кинотеатров и театров с наполненностью более 50% мест.

Запрещается и деятельность музеев, которые не могут обеспечить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 квадратных метров.

Также запрещаются перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства.

Полностью запрещается проведение дискотек, работа ночных клубов и развлекательных заведений, деятельность ресторанов, кафе, баров, закусочных. Не разрешена и деятельность учреждений общественного питания с организацией досуга.

Запрещается работа общепитов после 22 до 7:00, кроме адресной доставки и заказ на вынос.

Кроме того, Минздрав предлагает ввести время для пенсионеров. В частности, предлагается установить такое время с 10:00 до 12:00 в органах местного самоуправления, на предприятиях, в организациях и учреждениях сферы обслуживания.

«Поскольку наибольшая группа лиц, которая болеет и имеет тяжелое течение болезни, попадает в возрастную группу 60+», – пояснил Степанов.

Позже правительство поддержало это предложение.

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