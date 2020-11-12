79% американцев считают Байдена победителем выборов, – опрос

13% респондентов считают, что имя победителя пока неизвестно, 3% считают Трампа победителем, а 5% сказали, что они не знают ответа на вопрос.

Общенациональный социологический опрос, который проводился Reuters/Ipsos с полудня субботы по вторник, показал, что 79% американцев считают Байдена победителем президентской гонки. 13% респондентов считают, что имя победителя пока неизвестно, 3% считают Трампа победителем, а 5% сказали, что они не знают ответа на вопрос о том, кто же все-таки победил на выборах.

Мнения респондентов несколько разделились в зависимости от партийных предпочтений: практически все демократы согласны с тем, что победителем стал Байден, среди республиканцев с этим согласны около 60% участников опроса.

Трамп все еще не признал свое поражение. Президент преждевременно заявил о победе задолго до окончания подсчета голосов и неоднократно заявлял о том, что стал жертвой крупномасштабных фальсификаций. На данный момент Трамп не предоставил убедительных доказательств своих слов.

В опросе Reuter/Ipsos, который проводился на всей территории США, приняли участие 1363 американца. С полудня субботы по вторник было опрошено 469 человек. Интервал достоверности опроса составляет около 5 процентных пунктов.

В минувшую субботу все ведущие американские телеканалы, Associated Press и Edison Research назвали Байдена прогнозируемым победителем президентской гонки.

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