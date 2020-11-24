ВОЗ отправляет в Китай экспертов для выяснения происхождения COVID-19
Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения поедет в Китай для прояснения обстоятельств появления коронавируса.
Как заявил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, китайская сторона уже согласовала такую миссию.
«Мы не сомневаемся и имеем в том заверения наших китайских коллег из правительства», – сказал Райан.
Он добавил, что китайские специалисты уже выполнили «огромный объем научных исследований», однако международные эксперты должны тоже принять участие в работе, чтобы проверить точность данных, и чтобы международное сообщество было уверено в результатах расследования.
Эксперт ВОЗ также отметил, что специалисты, готовясь к командировке в Китай, поддерживают регулярные онлайн-встречи с китайской стороной.
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