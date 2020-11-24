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01:54 24 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВОЗ отправляет в Китай экспертов для выяснения происхождения COVID-19

Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения поедет в Китай для прояснения обстоятельств появления коронавируса.

Как заявил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, китайская сторона уже согласовала такую миссию.

«Мы не сомневаемся и имеем в том заверения наших китайских коллег из правительства», – сказал Райан.

Он добавил, что китайские специалисты уже выполнили «огромный объем научных исследований», однако международные эксперты должны тоже принять участие в работе, чтобы проверить точность данных, и чтобы международное сообщество было уверено в результатах расследования.

Эксперт ВОЗ также отметил, что специалисты, готовясь к командировке в Китай, поддерживают регулярные онлайн-встречи с китайской стороной.

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Тэги: Китай, коронавирус, Всемирная организация здравоохранения

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