Украинская полиция открыла 494 уголовных дела за нарушения карантина выходного дня
Национальная полиция открыла 494 уголовных производства за нарушения карантина выходного дня, сообщила пресс-служба.
В целом полиция за два выходных дня закрыла 1347 субъектов хозяйствования, работавших вопреки карантинным ограничениям. В частности: заведений торгового и бытового обслуживания – 969, заведений общественного питания – 327, учреждений по оказанию услуг размещения – 18, торгово-развлекательных центров – 22 , спортивных залов и бассейнов – 5, дискотек и ночных клубов – 4, театров, кинотеатров и музеев – 2, рассказали в Нацполиции.
Также правоохранители по результатам проверок составили на представителей учреждений 1144 административных протокола.
Всего с начала действия карантина составлены 58 034 административных протокола, начаты 494 уголовных производства.
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