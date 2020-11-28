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Главная » Мир » Наука и Техника
12:54 28 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кому нужна виртуальная АТС и в чем ее плюсы

Виртуальная (или облачная) АТС — это услуга телефонной связи, при которой физическое оборудование находится на территории провайдера, а пользователь подключается к нему через интернет.

Виртуальная (или облачная) АТС — это услуга телефонной связи, при которой физическое оборудование находится на территории провайдера, а пользователь подключается к нему через интернет. Для этого нужны только IP телефон или компьютер с программным IP телефоном, причем IP телефоны могут быть стационарными и мобильными. Используя виртуальную АТС можно объединить все офисы в разных городах в единую корпоративную телефонную сеть и принимать звонки по фиксированным номерам или на единый бесплатный номер 0800. Для организации работы Виртуальной АТС необходимо просто получить доступ к аккаунту.

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Подробнее почитать об этой услуге и получить к ней доступ можно по ссылке https://www.datagroup.ua/ru/smb/telefoniya/virtualna-ats/ — это официальный сайт провайдера «Датагруп». Компания предлагает такую услугу всем, кто хочет вывести общение с клиентом на новый уровень и достичь в бизнесе большего.

Кому необходима виртуальная АТС

Эта услуга нужна компаниям, которые:

  • Имеют несколько отделов и принимают много звонков. Виртуальная АТС помогает перераспределять звонки в зависимости от целей обратившихся — для этого используется голосовое меню (IVR).
  • Хотят сформировать о себе положительное впечатление. Чем качественнее налажена связь с клиентами, тем выше рейтинг у организации. А при виртуальной АТС пользователям не приходится долго ждать — они сразу попадают к специалисту, способному решить их вопрос.
  • Планируют расширяться. Если у компании появится больше офисов и сотрудников, это никак не отразится на качестве связи. Ряд простых настроек — и она уже способна обслужить в несколько раз больше людей.
  • Собираются упростить работу своих сотрудников. При грамотном распределении звонков и сохранении всей истории общения с разными клиентами не приходится делать много лишней работы. Процесс становится простым, четким и слаженным, благодаря чему работники уделяют больше времени основным задачам или обрабатывают больше заявок.
  • Не желают тратить лишние деньги и силы на физическую АТС. Ее обслуживание и ремонт — недешевое удовольствие, поэтому от такой системы выгоднее совсем отказаться.

Виртуальная АТС — это масса настроек: от голосового приветствия и автоответчика до возможности за несколько секунд переключать человека на нужный отдел, экономя его время и время работника. Для бизнеса и его клиентов нет более удобной системы взаимодействия, поэтому услуга становится все популярнее.

«Датагруп»: виртуальная АТС для бизнеса

Плюс услуги от «Датагруп» и в быстром подключении — понадобится всего один день. Все настройки видны только со стороны заказчиков, представляющих бизнес. А вот их клиенты и не догадаются, что офис стал больше, поменял место или же разделился на несколько филиалов. При этом провайдер обеспечивает постоянную техническую поддержку на случай непредвиденных ситуаций.

А еще крупный украинский провайдер предлагает заказчикам выгодные цены — они на 100% оправдывают доступные возможности и детальные настройки, позволяющие создать виртуальную телефонную систему под конкретные задачи бизнеса.

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