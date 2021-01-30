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19:00 30 Января 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский передал Академию госуправления в МОН

Потенциал Национальной академии государственного управления будет преумножен благодаря интеграции в общенациональный образовательный процесс.

осударственного управления) со своего управления в сферу управления Министерства образования и науки. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

«Такая передача осуществлена ​​в исполнение Указа президента от 5 ноября 2020 №487 Об упорядочении использования объектов, находящихся в управлении Государственного управления делами и в соответствии с распоряжением Кабинета Министров от 29 декабря 2020 №1667 О передаче целостных имущественных комплексов государственных учебных заведений в сферу управления Министерства образования и науки», – говорится в сообщении.

Предполагается, что НАГУ будет присоединена к национальной системе высших учебных заведений Украины. Благодаря этому коллектив сотрудников и слушатели академии, сообщество выпускников будет иметь еще больше возможностей для углубления международного контекста образовательно-научной деятельности, улучшения качества подготовки слушателей.

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Тэги: академия, зеленский, мон

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