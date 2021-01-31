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16:05 31 Января 2021 Просмотров 396   КомментариевКомментарии

Президент США намерен «восстановить место Америки в мире»

Байден намерен впервые озвучит новый внешнеполитический курс США.

На понедельник, 1 февраля, запланировано первое выступление Джо Байдена на посту президента США с посланием о внешнеполитическом курсе США. В нем речь пойдет о «восстановлении места Америки в мире».

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Высокопоставленный чиновник сообщил агентству, что запланированное выступление станет первым важным политическим обращением Байдена с момента вступления в должность и, скорее всего, состоится во время запланированного визита в Госдепартамент, где он будет благодарить сотрудников.

Ожидается, что президент также подпишет ряд исполнительных документов, связанных с его усилиями по демонстрации нового подхода США к политике на мировой арене, включая формирование целевой группы для воссоединения семей мигрантов, разделенных предыдущей администрацией.

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Тэги: Горбачев, новый курс США

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