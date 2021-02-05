После запрета абортов в Польше хотят создать женские «комнаты для слез»
Польские власти рассматривают варианты поддержки женщин, которым придется рожать детей с особенностями.
В конце января в Польше вступил в силу запрет на аборты из-за патологии плода, и теперь власти рассматривают варианты поддержки женщин, которым придется рожать детей с особенностями.
Консервативная католическая партия «Объединенная Польша» (Solidarna Polska) предложила создать специальные хосписы для таких беременных, где будет «комната для слез», пишет Notes from Poland.
В хосписе у женщины будет шанс поплакать, также ей окажут специализированную психологическую помощь и дадут рекомендации о том, что делать дальше.
«Я бы предпочла, чтобы наше государство сделало все, чтобы у женщин не было повода плакать», — отреагировала на инициативу журналистка Newsweek Polska Рената Грохаль. Другой журналист, противник запрета, Михал Коланко написал в твиттере: «Я смотрел сериал, в котором было что-то подобное, но тогда я подумал, что это выдумка. Он назывался „Рассказ служанки“».
Правящая партия «Право и справедливость» пока не отреагировала на предложение своих партнеров по коалиции. Но заявила, что меры по поддержке женщин, столкнувшихся с патологией плода, будут представлены в ближайшее время.
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