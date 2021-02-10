В ЕС анонсировали торговые переговоры с Украиной

Завтра в Брюссель состоится седьмое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, на котором поднимут вопрос о либерализации торговли.

Украина и Евросоюз 11 февраля начнут процесс переговоров о дальнейшей либерализации торговли. Об этом сказано в выступлении исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса по отчету об имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

«Завтра мы с премьер-министром Шмыгалем также начнем процесс просмотра либерализации торговли товарами, который предусмотрен статьей 29 Соглашения об ассоциации … Соглашение имеет огромный потенциал, и ЕС готов изучить все возможности для дальнейшего усиления нашей отраслевого сотрудничества и экономической интеграции», – заявил Домбровскис.

Он отметил, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС – это уникальная платформа, чтобы Украина продолжала двигаться по пути реформ, а экономики и общества Украины и ЕС становились ближе.

Также Домбровскис отметил, что ЕС также поддерживает Украину в борьбе с пандемией.

«Мы переориентировали несколько текущих и будущих программ помощи, и более 190 млн евро направлено в Украину, чтобы помочь удовлетворить потребности, связанные с COVID-19. Кроме того, мы изучаем варианты, как помочь Украине получить ранний доступ к вакцинам. В рамках программы COVAX в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer и 2,2-3,7млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в течение первой половины 2021г», – рассказал он.

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