В Японии появился министр по одиночеству
В 2020 году количество самоубийств в Японии впервые увеличилось за последние 11 лет.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поручил правительству создать новую должность — министра, ответственного за проблемы одиноких жителей. Как сообщает ТАСС, пост займет действующий министр по региональному развитию Тэцуси Сакамото.
«Речь идет о решении общественных проблем, которые проявляются в том числе из-за старения общества с низкой рождаемостью, — сказал генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като на пресс-конференции в Токио. — Также сюда относится проблема самоубийств, в первую очередь среди женщин и молодежи».
По его словам, эти проблемы особенно обострились в Японии в период пандемии.
Сакамото будет также отслеживать состояние детской бедности в стране и координировать помощь пожилым.
По подсчетам полиции, в прошлом году 20 919 человек покончили с собой. Хотя в течение одиннадцати лет число самоубийств среди мужчин продолжает снижаться, аналогичный показатель среди женщин достиг самой высокой отметки за последние пять лет. Скорее всего, считают эксперты, это связано со стрессом из-за пандемии.
Подобная должность министра по одиночеству есть также в Великобритании — ее учредили в 2018 году.
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